Суд оправдал главу карельского «Мемориала» по делу о детском порно

Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского отделения «Мемориала» историка Юрия Дмитриева по делу о педофилии и порносъемке, виновным его признали в хранении частей огнестрельного оружия, сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

«По всем «некрасивым» статьям Юрий Алексеевич оправдан», – приводит его слова ТАСС.

Признан виновным Дмитриев по статье 222 УК – «незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия».

В начале февраля сообщалось, что Дмитриева, обвиняемый в порнографической съемке несовершеннолетней падчерицы, направят на судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

В декабре суд Петрозаводска арестовал заподозренного в изготовлении порнографии с детьми историка Юрия Дмитриева на два месяца. Следствие полагало, что с 2012 по 2015 год он неоднократно делал фотографии обнаженной падчерицы.