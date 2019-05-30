Зеленский не позвал Климкина в первый зарубежный визит

Глава МИД Украины Павел Климкин не будет сопровождать президента страны Владимира Зеленского во время его визита в Брюссель 4-5 июня, однако министр участвует в его подготовке.

Климкин, отвечая на вопрос о том, поедет ли он с Зеленским в Брюссель, заявил, что это не планируется, передает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

При этом министр заверил, что помогает с подготовкой визита.

С 4 по 5 июня Владимир Зеленский будет находиться в Брюсселе с первым зарубежными визитом в качестве главы государства.

Как сообщали в пресс-службе президента, запланированы встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Украинский лидер проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке страны, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в Донбассе, обменяется мнениями с лидерами ЕС и НАТО о дальнейших реформах.

Напомним, Павел Климкин, занимавший свой пост с июня 2014 года, подал заявление об отставке после избрания Зеленского главой государства. При этом он дал советы новому президенту и пообещал, что будет ему помогать.

Позже был назван вероятный кандидат на пост главы МИД Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.

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