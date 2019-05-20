Климкин пообещал помогать Зеленскому

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, ранее подавший заявление об отставке, сообщил, что говорил с избранным президентом Владимиром Зеленским и пообещал помогать ему.

«Я сказал, что на 100% буду помогать там, где нужно, а это потребуется, как чувствую, так как международный контекст на самом деле очень сложный. Мы исчерпали сегодня резерв международной поддержки без изменений внутри страны. Но оставаться (главой МИД) я считаю неправильным сейчас, а потом посмотрим», – сказал Климкин в эфире канала «1+1», сообщает ТАСС.

Он также отметил, что уже несколько раз разговаривал с Зеленским. Климкин уточнил, что будет «на прямой связи на 100%», но не сказал в каком качестве. «Жизнь меняется, и у нас будет много перезагрузок», – добавил дипломат.

Напомним, 17 мая Павел Климкин подал заявление об отставке.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.