Назван вероятный кандидат на пост главы МИД Украины

Новым министром иностранных дел Украины может стать посол Киева при НАТО Вадим Пристайко, сообщают украинские СМИ.

«Новым замглавы АП по международным вопросам президента Зеленского может быть назначена Елена Зеркаль, а возглавить МИД может Вадим Пристайко», – сообщило издание «Левый берег».

Елена Зеркаль на данный момент является замминистра иностранных дел страны.

По сведениям издания, Зеркаль вместе с президентом Владимиром Зеленским была на встрече иностранных гостей на инаугурации.

«Если мне предложат возглавить министерство иностранных дел, я готов», – прокомментировал сведения о своем возможном назначении Пристайко, передает УНИАН.

17 мая Павел Климкин подал заявление об отставке.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.

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