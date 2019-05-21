Климкин дал Зеленскому советы на первое время президентства

Подавший в отставку министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что на встрече с новым президентом Владимиром Зеленским посоветовал ему первым делом посетить Брюссель и Вашингтон.

«Я не могу говорить за новоизбранного президента. Хотя свое очень схематичное видение изложил: какими могут быть опции по последовательности визитов, какими они должны быть с точки зрения месседжей и смысловой нагрузки, какие шаги следует сделать. Но решение за ним. Среди шагов точно должны быть визиты в Брюссель, в Вашингтон. И там точно должны быть изложения видения относительно изменений Украины», – сказал Климкин в интервью LB.ua.

Министр также отметил, что Зеленский может использовать для поездки в Канаду конференцию по вопросам реформ в Торонто, поскольку Киев получил приглашение от канадского премьера Джастина Трюдо. Климкин также отметил, что Зеленским интересуются не только в США, Европе и Канаде, но и в азиатских странах.

Климкин также пообещал помогать Зеленскому.

Напомним, 17 мая Павел Климкин подал заявление об отставке. Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.