Bloomberg: Электронные помехи в Персидском заливе ослабли

Tекст: Ольга Иванова

Положение судов, находящихся в Персидском заливе, стало более прозрачным после ослабления электронных помех на выходных, сообщает Bloomberg.

Совместный морской информационный центр подтверждает, что риски для судов в водах залива и в Ормузском проливе по-прежнему остаются высокими, несмотря на уменьшение числа нападений с использованием иранских дронов и ракет. По данным центра, с 20 марта новых атак на корабли со стороны Тегерана зафиксировано не было.

Эксперты отмечают, что улучшение ситуации может быть связано с ослаблением иранских средств радиоэлектронной борьбы после ударов США или снижением активности помех со стороны ОАЭ на фоне уменьшения атак. Однако, по словам Дженнифер Паркер из Университета Западной Австралии, угрозы, связанные с неточными сигналами навигации, сохраняются. Она добавила: «Неясно, насколько снижено глушение», и рекомендовала судам, проходящим через Ормузский пролив, полагаться на визуальную навигацию и отключать транспондеры.

На фоне ослабления помех судоходные данные показывают, что скопления судов в заливе стали менее плотными: если 2 марта в районе Абу-Даби в одном месте было сосредоточено несколько сотен судов, то к понедельнику их осталось менее десяти. Тем не менее, часть судов продолжает оставаться «в темноте», отключая сигнальные системы для предотвращения возможных атак.

При этом в минувшие выходные поддерживаемые Ираном хуситы из Йемена впервые совершили нападение на Израиль с начала конфликта, а США разместили в регионе амфибийные подразделения, что стало новым витком напряжённости. По данным Bloomberg Intelligence, количество атак иранских дронов и ракет в заливе снизилось примерно на 80% по сравнению с пиковыми значениями 1 марта, а общее число зафиксированных инцидентов, связанных с судами и морской инфраструктурой, достигло 21.

Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова.

