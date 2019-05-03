В Саратове мужчина осквернил памятник танкистам из-за цвета мемориала

Полицейские в Саратове задержали местного жителя, который подозревается в осквернении памятника танкистам, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

О происшествии стало известно 30 апреля, мемориал «Танк Т-34/85 Мать – Родина» был измазан красной краской, сообщается на сайте регионального МВД.

Рядом с памятником также была найдена записка с таким текстом: «Прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет».

25-летнего подозреваемого задержали в ходе оперативных действий вместе с региональным управлением ФСБ, поясняет ведомство.

«Задержанный признался в содеянном и пояснил, что «ему не понравился цвет танка». По его мнению, он должен быть темно-зеленого цвета. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатом которой будет принято законное процессуальное решение», – сообщает МВД.

В апреле памятник героям Великой Отечественной войны в Нижегородской области выкрасили в розовый цвет.