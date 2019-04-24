Памятник героям ВОВ в Нижегородской области покрасили в розовый

Памятник героям Великой Отечественной войны в Нижегородской области выкрасили в розовый цвет.

В розовый цвет были выкрашены элементы фасада мемориала в городе Кулебаки, сообщает «Ридус».

Жители города в соцсетях отметили, что в этот же оттенок выкрашено несколько школ и Дворец культуры.

Представители горадминистрации сообщили гражданам, что этот цвет был выбран без учета мнения местных властей, а исправить этот недочет планируется в ближайшее время.

В приемной главы местной администрации сообщили, что нанесенная на памятник розовая краска – это грунтовка.

«Просто такой подготовительный процесс, все будет сделано как положено», – сообщили изданию представители властей города.