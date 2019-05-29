Путин предложил для расчета пенсий учитывать стаж граждан во всех странах ЕАЭС

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Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
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Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Заказчик «убийства» Бабченко: Я был агентом украинских спецслужб в России

Аркадий Бабченко был использован спецслужбами Украины в спецоперации против РоссииФото: Olena Khudiakova/Zuma/Global Look Press
Исполнился год с момента «убийства» журналиста Аркадия Бабченко. Главным заказчиком этого преступления украинские правоохранительные органы называют некоего Вячеслава Пивоварника. Однако у него имеется совсем другая версия того, что представляло собой «убийство» Бабченко и кто именно его организовал. Об этом он сам рассказал газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Выйти из бункера единомыслия

Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...

Либертарии всех стран, соединяйтесь

Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
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Вольский подросток и трагический «принцип домино»

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...
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            Путин предложил для расчета пенсий учитывать стаж граждан во всех странах ЕАЭС

            29 мая 2019, 11:48

            Текст: Алина Назарова

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            Евразийская комиссия разрабатывает соглашение, которое позволит при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности человека во всех государствах Евразийского экономического союза, заявил президент России Владимир Путин.

            «Мы выступаем за то, чтобы Евразийская интеграция постепенно охватывала все новые и новые области, в том числе социальную и трудовую политику. И здесь я не могу не согласиться с президентом Кыргызстана – это очень важная сфера деятельности», – сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

            Он также отметил подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности всех государств союза. По словам президента, для конкретного гражданина, для простого человека, для человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение.

            «Для нас, по большому счету, и для этого человека будет неважно, где конкретно он работал – главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

            Глава государства подчеркнул, что вступление в силу этого документа позволит в полном объеме обеспечить права и интересы граждан этих государств.

            Также Путин заявил, что странам ЕАЭС необходимо совершенствовать координацию политики в ключевых отраслях экономики. «Предстоит и далее совершенствовать координацию политики государств объединения в ключевых отраслях экономики. В полной мере осуществить принятые в рамках ЕврАзЭс решения о введении наднационального регулирования в банковском и финансовом секторах, в медицине и фармацевтике, транспорте, нефтегазовой промышленности», – заявил президент.

            По его словам, также «более слаженных совместных усилий требует унификация законодательной базы в области экономики». «На наш взгляд, необходимо продолжить курс на оптимизацию административных правил и процедур, устранение остающихся нетарифных барьеров, облегчение бюрократической нагрузки на бизнес», – отметил глава государства.

            Он также отметил, что круг внешнеторговых партнеров Евразийского экономического союза постоянно расширяется. «Сегодня мы примем решение о подписании соглашения о свободной торговле с Сербией. На финальной стадии переговоры по аналогичному документу с Сингапуром, который признан сейчас самой конкурентноспособной экономикой мира», – сказал Путин.

            По словам президента, также завершается ратификация временного соглашения с Ираном. Путин добавил, что рассчитывает на столь же динамичную работу с Израилем, Египтом, Индией, отметив, что есть хорошие перспективы для развития взаимовыгодных контактов союза со странами и интеграционными объединениями Африканского континента.

            В среду утром президент Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открылось в столице Казахстана.


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