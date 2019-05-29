Путин предложил для расчета пенсий учитывать стаж граждан во всех странах ЕАЭС

Евразийская комиссия разрабатывает соглашение, которое позволит при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности человека во всех государствах Евразийского экономического союза, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы выступаем за то, чтобы Евразийская интеграция постепенно охватывала все новые и новые области, в том числе социальную и трудовую политику. И здесь я не могу не согласиться с президентом Кыргызстана – это очень важная сфера деятельности», – сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он также отметил подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности всех государств союза. По словам президента, для конкретного гражданина, для простого человека, для человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение.

«Для нас, по большому счету, и для этого человека будет неважно, где конкретно он работал – главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что вступление в силу этого документа позволит в полном объеме обеспечить права и интересы граждан этих государств.

Также Путин заявил, что странам ЕАЭС необходимо совершенствовать координацию политики в ключевых отраслях экономики. «Предстоит и далее совершенствовать координацию политики государств объединения в ключевых отраслях экономики. В полной мере осуществить принятые в рамках ЕврАзЭс решения о введении наднационального регулирования в банковском и финансовом секторах, в медицине и фармацевтике, транспорте, нефтегазовой промышленности», – заявил президент.

По его словам, также «более слаженных совместных усилий требует унификация законодательной базы в области экономики». «На наш взгляд, необходимо продолжить курс на оптимизацию административных правил и процедур, устранение остающихся нетарифных барьеров, облегчение бюрократической нагрузки на бизнес», – отметил глава государства.

Он также отметил, что круг внешнеторговых партнеров Евразийского экономического союза постоянно расширяется. «Сегодня мы примем решение о подписании соглашения о свободной торговле с Сербией. На финальной стадии переговоры по аналогичному документу с Сингапуром, который признан сейчас самой конкурентноспособной экономикой мира», – сказал Путин.

По словам президента, также завершается ратификация временного соглашения с Ираном. Путин добавил, что рассчитывает на столь же динамичную работу с Израилем, Египтом, Индией, отметив, что есть хорошие перспективы для развития взаимовыгодных контактов союза со странами и интеграционными объединениями Африканского континента.

В среду утром президент Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открылось в столице Казахстана.