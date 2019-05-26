Меган Маркл отказалась встречаться с Трампом

Супруга принца Гарри, актриса Меган Маркл не будет принимать участие в приеме президента США Дональда Трампа 3-5 июня, предполагается, что это связано с ее политическими взглядами, сообщила газета Daily Express.

По официальной версии, герцогиню освободили от официальных мероприятий в связи с рождением сына Арчи, но издание дает понять, что на самом деле причины могут быть политическими. Меган известна своими либеральными взглядами, на выборах 2016 года как гражданка США поддерживала главную соперницу Трампа, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трампа она называла «женоненавистником» и «человеком, сеющим распри», передает ТАСС.

Также ограниченным будет участие в приеме принца Гарри – он присоединится к Елизавете II и своему отцу принцу Уэльскому Чарльзу во время частного обеда с Трампом и его супругой Меланьей в Букингемском дворце. На торжественном банкете в честь Трампа его не будет.

В апреле Букингемский дворец подтвердил государственный визит Трампа в Лондон.