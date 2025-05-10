Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Российские военные корабли прибыли во Вьетнам
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Дананг, где их встретили представители ВМС Вьетнама и сотрудники российского посольства.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота России, включающий корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга», прибыл во Вьетнам, передает ТАСС. Как отметили в пресс-службе флота, российские военные моряки ошвартовались в порту Дананг.
Встречать корабли на причале прибыли официальные лица ВМС Вьетнама, а также представители посольства России. В их честь были организованы официальные мероприятия.
По информации флота, визит российских кораблей включает протокольные встречи с военными ВМС Вьетнама, посещение достопримечательностей Дананга и спортивные соревнования между экипажами.
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