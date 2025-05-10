Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве

Фицо резко ответил на критику Каллас из-за его визита в Москву

Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву на День Победы

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся на торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы, прокомментировал критику со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

В своем обращении Фицо отметил, что он приехал в Москву с целью почтить память более 60 тыс. советских солдат, павших при освобождении Словакии, и не видит связи между их подвигом и современной международной обстановкой.

Также Фицо не согласен с попытками европейских политиков изолировать Россию и считает необходимым поддерживать с Москвой нормальные экономические и дипломатические отношения.

Фицо добавил, что представители Еврокомиссии не имеют права критиковать решения суверенных лидеров и подчеркнул важность диалога даже при разнице во взглядах.

Ранее Каллас во Львове заявила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории». По ее словам, страны ЕС празднуют День Европы , и она не может понять, как Фицо «может стоять в Москве сегодня».

При этом несколько дней назад Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета его спецборта для визита в Россию.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо на празднование 80-летия Победы актом героизма.