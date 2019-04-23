Букингемский дворец подтвердил государственный визит Трампа в Британию

Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с государственным визитом, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

«Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Джей Трамп вместе с Меланией Трамп принял приглашение Ее Величества королевы посетить Соединенное Королевство с государственным визитом», – говорится в сообщении на странице британской королевской семьи в Twitter.

По данным газеты Daily Telegraph, визит Трампа состоится в начале июня.

Трамп в июле 2018 года посещал Великобританию с трехдневным рабочим визитом, во время которого он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и получил аудиенцию у Елизаветы II. Пребывание президента США в Соединенном Королевстве тогда было омрачено многочисленными акциями протеста против проводимой им политики.