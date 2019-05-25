Определился соперник России на ЧМ по хоккею

В матче за третье место чемпионата мира по хоккею сыграют Россия и Чехия, сообщают информационные агентства.

В матче против Канады сборная Чехия проиграла со счетом 1:5. Теперь Канада сыграет с Финляндией в финале, а Чехия встретится с командой России в матче за третье место, передает ТАСС.

Напомним, российская сборная по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:1. Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал об ошибках в игре с финской командой.