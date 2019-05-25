В Совфеде объяснили незаконность решения морского трибунала

Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков и кораблей нелегитимно.

«Решение Международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается», – пояснил Косачев в своем Facebook.

Он отметил, что России необходимо отстаивать свою позицию, а попытки украинской стороны «интернационализировать конфликтную ситуацию» и представить ее в виде неадекватных действий Москвы нужно отметать.

«Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур. Не случайно Руслан Хомчак, новый глава украинского Генштаба, подтвердил, что отправлять суда в Керченский пролив тогда было опасно, и по данному делу есть вопросы к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко», – подчеркнул сенатор.

Ранее подобные аргументы в пользу непринятия решения трибунала высказали в Крыму.

Напомним, Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву в апреле и потребовала применить в отношении России меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков, которые незаконно перешли госграницу России в ноябре 2018 года.

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

Представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков.

Решение об отказе было обосновано тем, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины по делу об инциденте в Керченском проливе.

При этом МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.