Юнкер обозвал евроскептиков «глупыми националистами»

Главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью CNN назвал радикальные и евроскептические европейские партии «глупыми националистами, влюбленными в собственные страны», вокруг его заявления в ЕС разгорелся скандал.

Юнкер говорил о росте популярности радикальных партий, которые выступают против миграции. «Эти популисты, националисты... Глупые националисты, которые влюблены в свои собственные страны. Им не нравятся те, кто приезжает издалека, а мне нравятся те, кто приезжает издалека. Мы должны быть солидарны с теми, кто находится в худшей ситуации, чем мы», – передает его слова ТАСС.

Он объяснил электоральные успехи тем, что консолидировать «негативные силы всегда проще», чем «позитивные силы».

Юнкер покинет пост главы Еврокомиссии 31 октября этого года. Нового главу ЕК назначат по итогам выборов в Европарламент, которые уже проходят во всех 28 странах ЕС.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предстоящих выборах в Европарламент и о том, как ЕС пытается бороться с евроскептиками.