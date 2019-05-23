Премьер-министр Дмитрий Медведев подвел экономические итоги 2018 года, открывая заседание кабинета министров. Речь шла о снижении зависимости от нефти и газа, исполнении соцобязательств и госпрограмм.

В четверг правительство на заседании рассматривает исполнение федерального бюджета в 2018 году и поправки в бюджет на 2019 год, передает РИА «Новости».

Медведев заявил, что «так называемый ненефтегазовый дефицит опустился (в 2018 году) до рекордно низких шести с небольшим процентов от объема ВВП». Он напомнил, что в течение нескольких лет данный показатель «все время колебался в районе 10%, в позапрошлом году снизился где-то, грубо говоря, на 2% – до 8%».

«Это говорит о том, что наши усилия по снижению зависимости от нефти и газа нашей бюджетной политики дают определенный результат и стабильность бюджета растет», – указал премьер.

Также Россия прошла 2018 год со стабильным и сбалансированным бюджетом, несмотря на различные ограничения и санкции. Все социальные обязательства были выполнены, наблюдается рост экономики, «впервые за несколько лет получили бюджетный профицит – он составил достаточно существенную сумму, 2,6% ВВП».

Кроме того, повысилось качество исполнения госпрограмм, «более чем три четверти запланированных показателей были достигнуты, 78% – почти», передает ТАСС.

Медведев указал, что высокоэффективной можно назвать работу по 15 программам, работу по исполнению еще 15 он оценил «выше среднего».

«По остальным результаты хуже, страдает либо кассовое исполнение, либо не все показатели достигнуты, либо есть пробелы в работе исполнителей, поэтому этим нужно будет заниматься в этом году», – сказал премьер.

Говоря об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, глава правительства подчеркнул, что их доходы росли. Он отметил, что это позволило повысить уровень социальной защиты, в том числе оказывать бесплатную гарантированную медицинскую помощь, выплачивать больничное пособие.

Медведев напомнил, что с 1 января 2018 года страховые пенсии были проиндексированы на 3,7%, а с 1 апреля на 2,9% проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению и другие выплаты. Кроме того, с 1 февраля 2019 года вырос размер ежемесячных денежных выплат инвалидам, ветеранам и некоторым другим категориям граждан.

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