Путин заявил о росте доверия к экономике России

Президент Владимир Путин назвал возвращение капитала в России признаком роста доверия к экономике страны.

«Что касается капиталов, которые утекают, они, действительно, утекали, и сейчас утекают, но они и притекают, и все больше и больше, все в большем объеме. … Наиболее крупные инвестиции в Россию приходят из таких стран, как Кипр и Нидерланды. Это просто репатриация капиталов. Это говорит о том, что доверие к экономике есть, и оно возрастает», – сказал Путин, передает ТАСС.

Президент объяснил увеличение инвестиций в российскую экономику тем, что предприниматели предупреждены о ненадежности зарубежных вложений, передает РИА «Новости».

«Я когда-то говорил, сейчас не буду повторять, предупреждал наших предпринимателей, чтобы они не очень рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом – может наступить время, когда им несладко придется. Вот оно практически наступило», – сказал Путин.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как иностранные инвесторы вредят и помогают России.