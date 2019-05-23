В работе YouTube произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе видеохостинга YouTube произошел глобальный сбой.

По данным Downdetector, проблемы с YouTube начались около 02.10 мск и наблюдались по всему миру, в том числе в США, на Украине, в Японии, Франции, Германии, Великобритании, Болгарии и Румынии. В России на работу видеохостинга жаловались жители Москвы, Санкт- Петербурга, Казани и Самары, передает ТАСС.

Чаще всего пользователи сервиса жаловались на проблемы с трансляцией видео (73%), 14% не смогли войти в свои аккаунты, еще 12% сообщили о некорректной работе сайта.

Напомним, последний глобальный сбой в работе сервисов Google произошел 18 апреля. Тогда проблема затронула жителей Соединенных Штатов и стран Европы.

Напомним, 11 апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.