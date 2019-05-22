Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по СМС

Предприниматель Игорь Коломойский поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины через SMS-сообщение.

Олигарх объяснил, что не ездил на встречу с Зеленским для поздравления с инаугурацией, потому что не желал отвечать на вопросы журналистов. Поэтому поздравил президента через СМС, пишет «Украинская правда».

«Ну какой смысл? Сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить», – сказал Коломойский.

Напомним, СМИ называют избрание Зеленского президентом Украины «проектом» Коломойского. Нынешний президент и олигарх ранее были партнерами по бизнесу.

Сам Коломойский в середине мая вернулся на Украину, где не появлялся с июня 2017 года.