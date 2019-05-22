Савченко рассказала о страхе в глазах депутатов Верховной рады

Украинский парламентарий Надежда Савченко рассказала, когда впервые увидела «страх в глазах» депутатов Верховной рады.

Она напомнила, что вошла в Раду в 2016 году. По ее словам, обычно парламент «никогда ничем не отличался», а у депутатов «всегда были надменные, самодовольные лица, лицемерные и циничные глаза и лживые слова», передает RT со ссылкой на NewsOne.

Но когда саму Савченко «лишали депутатской неприкосновенности» и «садили в тюрьму», она «первый раз видела страх в глазах коллег». Как заявила депутат, она «поняла, что это хорошо», что нардепы – «люди и умеют бояться»

По мнению Савченко, «год жизни в тюрьме» стоит того, чтобы «увидеть страх в глазах тех, кто считал себя бессмертными».

16 апреля украинский суд освободил Савченко из-под стражи. Ее и экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана обвиняют в том, что они якобы собирались напасть на Верховную раду и даже убить теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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