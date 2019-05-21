МИД оценил вероятность подключения США к газовым переговорам с ЕС и Украиной

Сейчас нет оснований для подключения США к переговорам по транзиту газа из России в ЕС через Украину, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Честно говоря, не вижу оснований для этого. Не очень пониманию, какое отношение США имеют (к этим переговорам)», – передает его слова ТАСС.

Накануне замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович призвал Киев в кратчайшие сроки провести новую министерскую трехстороннюю встречу с Россией и ЕС по газовому транзиту.

На Украине опасаются, что Россия может отказаться от транзита газа через Украину, даже если строительство «Северного потока – 2» не будет завершено.