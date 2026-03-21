Командиры созданной по стандартам НАТО бригады ВСУ записали погибших в дезертиры
Военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады, сформированной по стандартам НАТО, после гибели на фронте продолжают оформлять как дезертиров, что подтверждает случай с исчезновением почти всей 6-й роты в районе Юнаковки в феврале.
Командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, созданной по стандартам НАТО, фиксирует погибших на фронте военнослужащих как дезертиров, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, речь идет о подразделении, которое позиционируется как одно из самых современных в ВСУ.
Источник также отметил, что в середине февраля в районе населенного пункта Юнаковка практически вся 6-я рота этой бригады бесследно исчезла.
Ранее группировка войск «Север» уничтожила живую силу 47-й механизированной бригады ВСУ при попытке контратаки.
Командование 71-й егерской бригады на фоне боев у Юнаковки приравняло пропавших без вести солдат к дезертирам.