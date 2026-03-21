Tекст: Вера Басилая

Командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, созданной по стандартам НАТО, фиксирует погибших на фронте военнослужащих как дезертиров, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, речь идет о подразделении, которое позиционируется как одно из самых современных в ВСУ.

Источник также отметил, что в середине февраля в районе населенного пункта Юнаковка практически вся 6-я рота этой бригады бесследно исчезла.

Ранее группировка войск «Север» уничтожила живую силу 47-й механизированной бригады ВСУ при попытке контратаки.

Командование 71-й егерской бригады на фоне боев у Юнаковки приравняло пропавших без вести солдат к дезертирам.