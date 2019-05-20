После инаугурации Зеленского уволен первый министр

Министр обороны Украины Степан Полторак подал заявление об отставке после того, как во время инаугурационной речи президент страны Владимир Зеленский призвал Верховную раду уволить главу военного ведомства.

«Честь имею», – написал он в Facebook, опубликовав скриншот своего заявления, составленного на имя Зеленского.

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Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады, а также призвал уволить ряд министров и руководителей ведомств.

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