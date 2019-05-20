Спикер Рады Парубий язвительно отозвался о речи Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий, закрывая торжественное заседание парламента, на котором Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, язвительно отозвался об инаугурационной речи нового главы государства.

«Было весело», – сказал спикер Рады после исполнения украинского гимна. Его слова приводит украинское издание «Страна».

Напомним, до перехода в политику Зеленский был шоуменом, комиком, участвовал в КВН.

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Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады, а также призвал уволить ряд министров и руководителей ведомств.

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