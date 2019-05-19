Саакашвили дал Зеленскому совет относительно России

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили накануне инаугурации Владимира Зеленского на Украине призвал его забыть о двусторонних переговорах с Россией, а заняться борьбой с предшественником Петром Порошенко.

Саакашвили назвал Украину «теневым» государством, где решения принимаются «за кулисами». Экс-президент Грузии предположил, что через несколько месяцев Порошенко надеется взять реванш у Зеленского за поражение на выборах, передает РИА «Новости».

«Зеленскому говорят: «Добро пожаловать в клуб, заходи к нам в кулисы, мы тут все решим». То, что делал Порошенко, – это нашпиговывал везде своих людей. Например, сняли председателя Конституционного суда с за уши притянутым поводом для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека – все это рассчитано на реванш через несколько месяцев», – сказал Саакашвили.

Он отметил, что если Зеленского «затащат за кулисы», то судьба его будет «хуже, чем у (бывшего президента Украины Виктора) Ющенко».

Кроме того, Саакшвили считает, что Зеленскому нужно забыть о переговорах с Россией, так как Москва «недоговороспособна».

«Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, потому что Москва тоже недоговороспособна», – считает он.

Отметим, что в конце апреля президент России Владимир Путин посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили.