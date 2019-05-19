Потери Украины от сокращения торговли с Россией оценили в 80 млрд долларов

Депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил, что за последние пять лет от сокращения торговли с Россией Украина потеряла около 80 млрд долларов.

Парламентарий подчеркнул, что для того, чтобы вернуть экономику Украины на уровень 2013 года стране понадобится минимум 35 лет, причем главным условием для этого он назвал восстановление отношений с Россией, передает РИА «Новости».

«Для того чтобы был рост ВВП реальный и вернуться хотя бы к тому, что было в 2013-м году теми темпами, о которых нам рассказывает нынешнее правительство, должно пройти 35 лет. Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка 75-80 млрд долларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», – сказал Новинский в эфире телеканала «НАШ».

Таким образом, приоритетной целью президента Зеленского должно быть окончание внутриукраинского конфликта в Донбассе, что позволит объединить общество и обеспечить рост ВВП, подчеркнул парламентарий.

При этом он отметил, что Украине придется идти на компромиссы с Россией, потому что благодаря ей страна сможет развиваться.

«Это наш сосед и от этого никуда не деться. На протяжении веков он будет нашим соседом. Жить с соседом нужно в нормальных отношениях – только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит», – сказал депутат.

Ранее на Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией. Отметим также, ежегодные потери Украины в случае прекращения транзита российского газа оцениваются в 3-5 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что разрыв с Россией привел Украину в третий мир.

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