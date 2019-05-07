На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией

Из-за падения объемов торговли с Россией Киев потерял в 13 раз больше, чем Москва, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

По его данным, в 2018 году внешнеэкономическая торговля Украины с Россией по сравнению с 2013-м годом сократилась более чем в три раза, передает РИА «Новости».

«При этом экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза», – сказал Саливон в эфире онлайн-студии CapitalTV.

Он также подчеркнул, что эти расчеты не учитывают российский газ, закупаемый Украиной в Словакии и других странах.

«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 млрд долларов. Только 11,5 млрд долларов для России – это меньше 0,8% ВВП, а для Украины – это 10% ВВП. То есть разница потерь – 13 раз», – констатировал Саливон.

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда кабмин Украины принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд российских товаров. Москва в ответ также ввела экономические ограничения. При этом в России не раз подчеркивали, что отменят запреты в ответ на аналогичные действия со стороны Украины.

Отметим также, ежегодные потери Украины в случае прекращения транзита российского газа оцениваются в 3-5 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что разрыв с Россией привел Украину в третий мир.

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