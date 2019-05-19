Саудовская Аравия созвала экстренный саммит лидеров арабских государств

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил лидеров арабских стран на экстренную встречу после недавних атак в королевстве и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Высокопоставленный источник в МИД королевства заявил, что призыв короля адресован странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива на фоне диверсии в отношении танкеров у берегов ОАЭ, а также нападения «террористов-хуситов» на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

«Хранитель двух благородных святынь (официальный титул саудовского монарха) призвал своих братьев лидеров Совета государств Персидского залива и Лиги арабских государств провести два экстренных саммита 30 июня в Мекке», – говорится в сообщении саудовского агентства SPA.

На эту же дату в саудовской Мекке назначена встреча в верхах, на которую приедут главы государств и правительств Организации исламского сотрудничества.

В минувшее воскресенье в порту эмирата Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов, в результате, по сообщениям ливанского телеканала Al Mayadin, огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией.

Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение. В пятницу в Персидский залив вошли ракетные эсминцы ВМС США. Ранее туда же направилась авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов.

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