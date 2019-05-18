Нападение на Шварценеггера сняли на видео

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18 мая, суббота | Последнее обновление — 19:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Сборная России победила латвийцев и вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно
«Россиянка» спровоцировала политический кризис в Австрии
«Суперджет» сгорел при посадке
Почему возвращение России в ПАСЕ важно
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы начали процедуру возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Если процедура будет завершена, то само возвращение станет важнейшей российской дипломатической победой за все последние годы. Подробности...
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Домик с кабанчиком как национальная идея
Сергей Мардан, публицист
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, потом насаждали свободный рынок и брали Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Подробности...
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Ваш двор подметает дипломированный терапевт
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вообще-то это трагедия – когда учитель литературы или журналист разносят жратву по домам. С другой стороны – если курьер не бывший учитель или заслуженный артист, к нему надо относиться как-то по-другому? Подробности...
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Как нанайцы били Гитлера
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Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
Россия отмечает День Победы
В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменитьПодробности...
В Нью-Йорке прошел бал Met Gala
В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном бельеПодробности...
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