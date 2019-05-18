Нападение на Шварценеггера сняли на видео

Неизвестный мужчина напал на американского актера Арнольда Шварценеггера во время выступлений в Южной Африке, инцидент попал на видео.

На записи, опубликованной BNO News, видно, как мужчина, разогнавшись, подпрыгнул и ударил двумя ногами актера в спину.

BREAKING: Arnold Schwarzenegger attacked at an event in South Africa; suspect taken away by security. Schwarzenegger appeared to be OK. pic.twitter.com/MRmUgeFVVp — BNO News (@BNONews) 18 мая 2019 г.

Сообщается, что Шварценеггер сильно не пострадал при происшествии, нападавшего удалось задержать.

«Спасибо за ваши слова, но беспокоиться не о чем. Я думал, что меня пнул кто-то из толпы, как это бывает. Я понял, что меня пнули намеренно, когда увидел видео, как и все вы. Я рад, что этот идиот не прервал запись в моем Snapchat», – рассказал актер в своем Twitter.