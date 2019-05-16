Путин пообещал решить проблему с лишением ряда пенсионеров надбавки к пенсии

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ пообещал испраить недоработку правительства при проведении пенсионной реформы, из-за которой некоторые люди, имеющие стаж работы более 30 лет, потеряли право на надбавку к пенсии в 25%.

Один из участников медиафорума напомнил, что в ноябре 2018 года правительство утвердило обновленный перечень категорий работников, которые имеют право на надбавку в 25%. Однако из перечня оказались исключены отдельные профессии – в частности, сельскохозяйственные. Участник форума попросил Путина решить эту проблему, заметив, что это не приведет к серьезным бюджетным расходам, передает ТАСС.

«Я понял, я вернусь к этому. Вы правы, на это надо обратить внимание. Видимо, правительство это просмотрело. Я посмотрю на это обязательно», – ответил ему Путин.