В Екатеринбурге арестовали 21 протестующего против строительства храма

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга постановил арестовать 21 участника акций против возведения храма в центральном сквере города, сообщила представитель суда.

«Поступило вчера 24 материала. Из них два материала отложены, один материал прекращен. Остальные рассмотрены, вынесено решение об административном аресте», – сказала собеседница РИА «Новости».

Она пояснила, что дела рассматривались по ч. 2 ст. 20.1 КоАП – «Мелкое хулиганство», административные аресты на срок от 3 до 10 суток.

Напомним, в Екатеринбурге в понедельник и вторник прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призывал стороны конфликта к диалогу.