Dragon-2 пристыковался к МКС благодаря РКК «Энергия»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») признала, что успешная стыковка к МКС американского космического корабля Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска в марте стала возможной благодаря стыковочному адаптеру, основную конструкцию которого изготовило российское предприятие.

«Не стоит забывать, что удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена в «Энергии», – заявила начальник пресс-центра РКК «Энергия» Ирина Романова.

В материалах отмечается, что предприятие по заказу американской компании Boeing разработало и изготовило три летных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции стыковочного адаптера IDA. Сделанные «Энергией» летные образцы Boeing дооснастил рядом элементов: кольцом, теплозащитой, кожухами, мишенью и транзитными электроразъемами, передает РИА «Новости».

Первый адаптер IDA был утерян в результате аварийного запуска грузового корабля Dragon в июне 2015 года. Второй адаптер был доставлен на МКС кораблем Dragon в июле 2016 года (к нему впервые в марте 2019 года причалил Dragon-2). Третий адаптер, произведенный для замены потерянного первого IDA, планируется доставить на Dragon в июле 2019 года.

Пилотируемый корабль Dragon-2 в марте совершил первый испытательный полет в беспилотном режиме со стыковкой к МКС. Как сообщил тогда источник в ракетно-космической отрасли, основную часть международного стыковочного адаптера IDA на модуле Harmony МКС, к которому причалил Dragon-2, произвела РКК «Энергия». Однако в марте на предприятии сообщили, что не располагают информацией об этом.

Отметим, что после прибытия Dragon-2 экипаж МКС почувствовал запах спирта. После ухода Dragon-2 запах спирта на МКС пропал. Позже глава Центра подготовки космонавтов сообщил, что НАСА направлены замечания, касающиеся запаха спирта на МКС.

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