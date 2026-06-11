Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.3 комментария
В администрации президента сообщили о новой моде россиян на кокошники
В России наблюдается всплеск интереса к национальным костюмам и кокошникам, сообщил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский в ходе панельной дискуссии «Россия. Время мечтать и действовать».
«Посмотрите друг на друга, вы же очень разные, вы все индивидуальности. И при этом вы в национальных костюмах. И когда-то было время, когда люди стыдливо относились к своему национальному стилю. Как-то вот было странно, если люди появлялись в кокошнике или в национальном костюме, а сегодня Россия – это страна, в которой этого не стыдятся», – заявил представитель администрации президента, передает ТАСС.
Журавский добавил, что элементы русского наряда, в частности кокошники, сегодня считаются модными. По его словам, аналогичная тенденция прослеживается и в отношении традиционной одежды других народов страны. Мероприятие, на котором прозвучали эти слова, прошло в Национальном центре «Россия» и собрало 150 школьников и студентов из 24 регионов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года организаторы прямой линии президента нарядили девушек-помощниц в традиционные ободки-кокошники.
Месяцем ранее калининградские мастера создали уникальный национальный головной убор из балтийского янтаря.
Осенью Владимир Путин высоко оценил возрождение моды на русские наряды среди молодежи.