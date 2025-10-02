В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин оценил возрождение моды на кокошники
На пленарной сессии форума «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что его очень радует возрождение интереса к национальным традициям.
По словам главы государства, девушки и девочки стали чаще надевать кокошники и другие русские наряды на различные мероприятия и в местах отдыха, включая бары, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что эта тенденция не является шуткой, и отметил важность сохранения культурных традиций. «Меня это очень радует», – заявил президент.
Ранее Путин заявил о патриотизме и готовности молодежи защищать Родину. Он подчеркивал, что успех страны невозможен без единства, отметив готовность россиян работать на общие цели и задачи.