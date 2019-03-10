Запах спирта на МКС пропал после ухода Dragon-2

Запах изопропилового спирта начал выветриваться из атмосферы Международной космической станции после ухода беспилотного американского корабля Dragon-2, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

«Пробы воздуха в атмосфере станции, взятые после ухода корабля Dragon-2, показали, что концентрация изопропилового спирта начала снижаться», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, таким образом, подтверждается версия о том, что сам корабль Dragon-2 и являлся источником повышения концентрации.

В настоящее время на МКС продолжают работать системы очистки воздуха, добавил источник.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС почувствовал необычный запах после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2 – анализатор воздуха зафиксировал повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере станции.

Изопропиловый спирт – бесцветная жидкость с резким запахом и мягким горьким вкусом. Используется в косметике и парфюмерии, огнеопасен и умеренно токсичен.

Предельно допустимая концентрация паров изопропилового спирта в воздухе составляет 10 миллиграммов на кубический метр. По информации источника, концентрация спирта в атмосфере станции 3 марта поднималась до 6 миллиграммов на кубический метр.

В воскресенье американский корабль Dragon-2 впервые провел успешную стыковку с МКС в автоматическом режиме.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом корабле Илона Маска, который бросил вызов «Союзу» – на этом корабле планируется запускать к МКС американских астронавтов.