После прибытия корабля Dragon-2 на МКС почувствовали запах спирта

Экипаж МКС почувствовал необычный запах после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2 – анализатор воздуха зафиксировал повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере станции, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

Источник отметил, что сейчас с запахом разбирается американский экипаж МКС. Запах почувствовали через несколько часов после открытия люка в корабль Dragon-2, передает РИА «Новости».

«Астронавты взяли пробы воздуха анализатором, которые показали повышенное содержание изопропилового спирта», – сказал он.

По словам источника, концентрация спирта в атмосфере станции 3 марта составляла около 6 миллиграммов на кубический метр. Это не выше допустимых пределов, но могло сказаться на работе оборудования станции. Наземные специалисты дали указание включить системы очистки воздуха. После этого концентрация спирта снизилась до 2 миллиграммов на кубический метр.

До стыковки с Dragon-2 концентрация этого вещества составляла 0,1 миллиграмма на кубический метр.

Изопропиловый спирт – бесцветная жидкость с резким запахом и мягким горьким вкусом, используется в косметике, парфюмерии, бытовой химии, медицине. Он огнеопасен и умеренно токсичен. Предельно допустимая концентрация паров изопропилового спирта в воздухе составляет 10 миллиграммов на кубический метр.

Длительное воздействие больших концентраций паров этого спирта может вызвать головную боль и раздражать слизистые глаз и дыхательные пути.

Отметим, что после стыковки Dragon-2 с МКС на российском сегменте станции сработал сигнал тревоги – приборы показали отказ системы генерации кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда». Однако срабатывание сигнализации признали ложным.

В воскресенье американский корабль Dragon-2 впервые провел успешную стыковку с МКС в автоматическом режиме.

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