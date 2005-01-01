На российском сегменте МКС сработал сигнал тревоги из-за Dragon-2

Экипаж Международной космической станции (МКС) сообщил о срабатывании на российском сегменте станции сигнала тревоги после стыковки корабля Dragon-2; срабатывание системы оказалось ложным.

Согласно переговорам экипажа, космонавты доложили на Землю о срабатывании сигнализации на российском сегменте – приборы показали отказ системы генерации кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда». Однако срабатывание сигнализации оказалось ложным, передает РИА «Новости».

Центр управления полетами в Хьюстоне провел переговоры с московским ЦУП, после чего дал космонавтам указание воспринимать сигнал тревоги как ложный. Выяснилось, что сигнал сработал из-за изменений в конфигурации станции после стыковки Dragon-2.

Напомним, в воскресенье американский корабль Dragon-2 впервые провел успешную стыковку с МКС в автоматическом режиме.

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