Корабль Dragon-2 пристыковался к МКС

Американский космический корабль Dragon 2 успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Стыковка произошла в 13.56 мск, передает РИА «Новости».

Ракета-носитель Falcon 9 с новейшим кораблем Dragon 2 (Crew Dragon) стартовал в космос в субботу. Это первый испытательный полет к МКС в беспилотном режиме. На борту корабля летел манекен лейтенанта Эллен Рипли, героини кинофильма «Чужие».

После запуска первая ступень ракеты приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом корабле Илона Маска, который бросил вызов «Союзу».

Crew Dragon создан на базе грузового корабля Dragon, который летает к МКС с 2012 года. Новый аппарат может отправить на Международную космическую станцию семь человек. В июле должен состояться первый пилотируемый испытательный полет с участием астронавтов НАСА Роберта Бенкена и Дугласа Херли. После этого корабль должен быть сертифицирован для штатных полетов на МКС.

Американцы не отправляют астронавтов в космос с 2011 года после завершения программы «Шаттл». Сейчас они летают на российских «Союзах». Однако в апреле также ожидается первый старт созданного Boeing корабля Starliner.