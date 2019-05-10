Россия сделала НАСА замечания из-за запаха спирта от Dragon-2

НАСА направлены замечания, касающиеся запаха спирта на МКС от космического корабля Dragon-2, сообщил глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

Из-за Dragon-2 «произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта». По этому поводу «все замечания выданы, вопросы заданы», передает РИА «Новости».

Со SpaceX Россия взимодействует не напрямую, а через НАСА. Москва такую схему не поддерживает, но американская сторона, по словам Власова, понимает, что по МКС придется отвечать на вопросы международных партнеров.

В марте экипаж МКС почувствовал необычный запах после прибытия Dragon-2 компании SpaceX. Анализатор воздуха зафиксировал повышенное содержание изопропилового спирта. Запах спирта на МКС пропал после ухода Dragon-2.

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