На Украине обстреляли рейсовый автобус с пассажирами

В Кропивницком неизвестные злоумышленники открыли огонь из огнестрельного оружия по крупногабаритному рейсовому автобусу.

В автобусе находились около 100 пассажиров, пострадавших нет, передает Телевизионная служба новостей (ТСН).

«В момент обстрела в автобусе находилось около 100 пассажиров. Злоумышленников ищет полиция. Это уже не первый случай нападения на коммунальный автобус. В автотранспортном предприятии убеждены: это дело рук конкурентов-маршрутчиков», – сообщает СМИ.

Отмечается, что входное отверстие пули в стекле было примерно напротив головы водителя, однако стекло не пробили.