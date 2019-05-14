Вышинский назвал обвинения против себя политическими играми Порошенко

Обвиняемый в государственной измене и незаконном обороте оружия руководитель портала «РИА Новости – Украина» Кирилл Вышинский написал письмо, в котором заявил о своей невиновности и назвал обвинения против себя политическими играми уходящей администрации президента Петр Порошенко.

Вышинский также поблагодарил коллег за открытое письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Только сейчас появилась возможность передать слова благодарности за письмо в мою поддержку, которое вы направили в адрес новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Словами не передать (и это не стандартный оборот, а просто по факту), насколько я был рад увидеть под текстом огромное число знакомых имен и фамилий. Как будто почувствовал крепкие рукопожатия и теплые дружеские объятия», – написал журналист, текст письма которого приводит РИА «Новости».

Вышинский отметил, что за год заключения не раз вспоминал все, что было им написано и отредактировано, и убедился в своей невиновности. «Я и журналисты, которые работали вместе со мной, честно выполняли свои профессиональные обязанности, ни на йоту не отступая от основополагающих принципов журналистики и свободы слова. Все, в чем меня обвиняют – госизмена, антиукраинская пропаганда, подрывная деятельность – месть за правду в наших статьях и политические игры уходящей администрации президента Порошенко. Уверен, что смогу это доказать в суде, если процесс будет реально соревновательным и справедливым», – добавил Вышинский.

Он также отметил, что не готов платить за собственную свободу «какими-либо компромиссами или участием в политических играх, ради которых меня арестовали».

«Настроение бодрое, боевое. Самочувствие нормальное, хотя, конечно, все очень субъективно – последний раз с врачами общался еще в Херсонском СИЗО примерно полгода назад. С тех пор ни представители гуманитарных организаций, ни квалифицированные врачи со мной не общались, а местную санчасть в Киевском СИЗО я видел лишь со стороны, несмотря на несколько моих обращений», – написал Вышинский.

Журналист отметил, что «готов бороться за свое честное имя и профессиональную репутацию, осознавая, какой непростой будет эта борьба в условиях политического давления».

Напомним, акция солидарности с Кириллом Вышинским, который вот уже год находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене, состоится 15 мая в 10.00 у посольства Украины в Москве по адресу: Леонтьевский переулок, д. 18. Рядом с метро «Пушкинская».

Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.