Акция солидарности с Вышинским пройдет у посольства Украины в Москве

Акция солидарности с руководителем портала «РИА Новости – Украина» Кириллом Вышинским, который уже год находится под стражей на Украине по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия, состоится 15 мая у посольства Украины в Москве.

Сотрудники РИА «Новости» призывали «коллег-журналистов и всех, кому небезразличны судьба Кирилла, такие понятия, как свобода слова и справедливость, присоединиться к … манифестации в среду в 10.00 у здания диппредставительства по адресу: Леонтьевский переулок, д. 18».

Акция продлится полтора часа и пройдет под лозунгом «Волю Вышинскому!».

В пикете у стен посольства примут участие журналисты, общественные деятели, правозащитники, просто неравнодушные люди. Они будут держать баннеры и транспаранты с фотографиями Вышинского, символикой солидарности с ним и призывами к властям Украины и лично к будущему президенту Владимиру Зеленскому освободить журналиста. Один из транспарантов, длиной 365 сантиметров, будет символизировать каждый день, проведенный Кириллом в заключении.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.