В России исключили возможность «капитуляции» Донбасса

Никакой «капитуляции» провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик быть не может, заявил полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов.

Грызлов напомнил, что референдумы о самоопределении ДНР и ЛНР стали ответом на вооруженный переворот в Киеве, на подъем неонацизма, на избиения и убийства несогласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции.

«Это был ответ людей на грубое нарушение своих прав, на угрозу своей жизни. Это был ответ Донбасса на агрессию с Запада», – приводит его слова РИА «Новости».

У жителей Донбасса были все основания для такого решения, это подтвердили последующие события, подчеркнул Грызлов.

«Киевская «партия войны» не оставила жителям Донецка и Луганска иного выбора, кроме самостоятельности и самозащиты», – заметил он.

По его словам, Донбасс получал от Киева только агрессию и блокаду, угрозу и требования сдаться.

«Естественно, никакой капитуляции Донецка и Луганска не будет и быть не может. Не для этого жители ДНР и ЛНР защитили свое право на жизнь, на достойное будущее, на родной язык и нестертую историческую память», – заключил полпред.

В субботу, 11 мая, исполняется пять лет со дня проведения референдумов о самоопределении ДНР и ЛНР. Почти 90% принявших участие в голосовании высказались тогда за независимость новых государственных образований.