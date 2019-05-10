Неизвестные осквернили могилы на советском кладбище в Германии

В Германии начали расследование после осквернения могил на советском воинском кладбище в Шпремберге в федеральной земле Бранденбург.

В посольстве России в ФРГ сообщили, что неизвестные осквернили могилы павших советских воинов спустя несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

В частности, вандалы нанесли на надгробия нацистскую символику и распылили на них краску. Сейчас местные власти приступили к очистке и восстановлению кладбища.

Сотрудники военно-мемориального отдела при российском посольстве выехали в Шпремберг. Они собираются выяснить обстоятельства преступления.

В среду в Москве неизвестные осквернили могилу дважды Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны летчика Михаила Одинцова. А в Вене вандалы залили красной краской мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц.В апреле были осквернены памятники советским воинам-освободителям в Австрии и Польше.