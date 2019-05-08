Монумент советским воинам облили красным в Вене

Неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены.

Инцидент произошел в среду. Вандалы залили красной краской постамент перед памятником, передает ТАСС.

Подобный случай произошел 25 апреля, когда злоумышленники залили фасад памятника советскому солдату в Вене черной краской. Посольство России в Австрии направило ноту австрийским властям.

Поскольку подобный вандализм происходит регулярно, власти Австрии установили на площади Шварценбергплац специальные камеры видеонаблюдения.

До этого мемориал оскверняли трижды. Так, 23 февраля 2015 года памятник облили черной краской, подобные акты вандализма повторялись в 2017 и 2018 годах. После этого Россия попросила усилить меры безопасности.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД