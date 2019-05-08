Могилу героя ВОВ осквернили в Москве

В Москве неизвестные осквернили могилу дважды Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной летчика Михаила Одинцова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В среду выяснилось, что неизвестные отломали бронзовую статуэтку в виде самолета Ил-2, которая была установлена на могиле, и унесли ее с собой. Вероятно, злоумышленники рассчитывали сдать ее в пункт приема металлов», – пояснил собеседник ТАСС.

Инцидент произошел на Троекуровском кладбище, уточнил источник. Он отметил, что полиция начала доследственную проверку по факту произошедшего.

Одинцов выполнял боевые задачи на штурмовике Ил-2, он вел обстрел вражеских позиций. Также герой сбил 25 немецких самолетов. Ветеран скончался в 2011 году.

Отмечается, что 4 мая вандалы повредили надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву на Кунцевском кладбище Москвы. Неизвестные отломали две бронзовые розы с памятника.

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