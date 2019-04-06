Истребитель F-16 подстрелил сам себя

На учениях в Нидерландах истребитель F-16 получил неожиданные повреждения – он, вероятно, пострадал от собственной пушки, буквально поразив себя своим же боеприпасом.

Инцидент произошел 21 января, однако известно о нем стало лишь сейчас, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Nederlandse Omroep Stichting.

Два F-16 открыли огонь из пушек по цели на полигоне Влиорса. Снаряд повредил обшивку одного из стрелявших самолетов, при этом осколки попали в двигатель.

Обошлось без жертв: пилот сумел посадить пострадавший F-16 на авиабазе Королевских ВВС Нидерландов Леуварден. Однако ущерб, нанесенный машине, назван значительным.

В данный момент ведется расследование инцидента. Его считают серьезным случаем. Специалисты пытаются выяснить подробности произошедшего, чтобы предотвратить подобное в будущем.

Ранее сообщалось о небезопасности американских истребителей F-35.