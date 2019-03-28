Стало известно о небезопасности американских истребителей F-35

Истребители-бомбардировщики F-35, которые закупаются Бельгией у США, могут быть опасны для жизни экипажей, рассказали в американской неправительственной организации Project On Government Oversight.

Отчет об исследованиях самолетов показал, что истребители все еще имеют много недостатков, которые делают их непригодными для ведения боя, передает бельгийское издание Le Vif.

Сообщается, что поставка F-35 запланирована на 2025 год. Правительство Бельгии решило приобрести 34 истребителя по цене четыре млрд евро.

Бельгия анонсировала покупку F-35 в 2018 году, планируя заменить ими старые истребители F-16. Первый заместитель бургомистра бельгийской коммуны Оттиньи-Лувен-ля-Нев, экономист Седрик дю Монсо считает, что покупка F-35 неблагоприятно скажется на для экономике Бельгии и Евросоюза.

Ранее об F-35 нелицеприятно отзывался временный глава Пентагона Птарик Шенахан, сказав, что корпорация Lockheed Martin, производящая истребители, не знает, как строить самолеты пятого поколения.

Проблемы с самолетами F-35 обнаруживаются регулярно. В октябре прошлого года все полеты этих истребителей приостанавливались из-за неисправности в трубках подачи топлива, а в сентябре один из истребителей потерпел крушение.