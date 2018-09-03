В Бельгии воспротивились закупке F-35 у США

Первый заместитель бургомистра бельгийской коммуны Оттиньи-Лувен-ля-Нев, экономист Седрик дю Монсо назвал желание правительства Бельгии закупить у США истребители F-35 неблагоприятным для экономики страны и ЕС.

«Выбор замены F-16 не является безобидным ни для Бельгии, ни для евро и Европы», – написал дю Монсо в своей статье для Libre Beilgique, передает РИА «Новости».

По его словам, решение властей Бельгии по закупке истребителей «будет сильным политическим актом, который продемонстрирует или нет готовность консолидировать наш выбор в поддержку единой валюты и промышленной политики».

«Зачем выбирать самолет, полностью контролируемый США, в то время как Европа срочно нуждается в политике инноваций в промышленности, новых технологиях и вооружениях?», – задался вопросом бельгийский эксперт.

Сейчас на вооружении ВВС Бельгии находятся истребители-бомбардировщики F-16.

В январе госдепартамент США выдал разрешение на поставку Бельгии 34 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму 6,53 млрд долларов. В феврале производитель F-35 Lightning II американский концерн Lockheed Martin () и британская компания BAE Systems, производящая Eurofighter Typhoon, стали единственными участниками аукциона на переоснащение ВВС Бельгии истребителями-бомбардировщиками.